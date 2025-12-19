Трамп підписав оборонний бюджет США із $800 млн для України

Президент США Дональд Трамп 18 грудня підписав закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. У ньому передбачили $800 мільйонів для України.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Закон передбачає рекордні $901 мільярд щорічних військових витрат, зокрема для програм Міністерства оборони США, військового будівництва, національних безпекових програм Міністерства енергетики, розвідувальних структур і Державного департаменту.

Також документ підвищує зарплати військовим США, вимагає додаткової інформації про удари по кораблях у Карибському басейні та щоб США не скорочували кількість своїх військ у Європі.

Закон дозволить надати Україні по $400 мільйонів протягом наступних двох років. Гроші підуть на закупівлю зброї в американських компаній для української армії.

Раніше законопроєкт схвалив Сенат США.