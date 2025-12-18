Сенат США схвалив закон про оборону. У ньому заклали $800 млн на зброю для України

Сенат США остаточно ухвалив щорічний законопроєкт про військову політику, який дозволить виділити $901 мільярд на оборонні програми. У документі заклали й гроші для України.

Про це пишуть Associated Press і Reuters.

Документ підтримали 77 сенаторів, 20 були проти.

Як зауважує AP, законодавча пропозиція на понад 3 000 сторінок виявила певні розбіжності між Конгресом і Пентагоном, відколи адміністрація Трампа вирішила переорієнтувати свою увагу з безпеки в Європі на Центральну та Південну Америку.

Так, згідно із законопроєктом, 25% бюджету на поїздки міністра оборони Піта Гегсета затримають, доки він не надасть Конгресу відеозапис операції у Карибському морі 2 вересня, під час якої загинули 11 людей, та інші матеріали, пов’язані з кампанією проти латиноамериканських наркоторговців.

Крім того, закон вимагає зберегти кількість американських військ у Європі на поточному рівні та продовжити військову допомогу Україні.

Зокрема, передбачається, що закон скасує деякі рішення Пентагону і дозволить надати Україні по $400 мільйонів протягом наступних двох років. Гроші підуть на виробництво зброї для ​в України.

При цьому документ не передбачає фінансування зміни назви Міністерства оборони на Міністерство війни. Цю ідею активно підтримує Трамп, але її неможливо формалізувати без схвалення Конгресу.

Натомість він включає деякі зусилля щодо «культурної війни», популярні серед політиків правого спрямування у США. Один із заходів забороняє трансгендерним жінкам брати участь у спортивних програмах, призначених для жінок, у військових академіях США.

Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп.