Правоохоронці заарештували двох підозрюваних у вбивстві 21-річного українця в Австрії

Правоохоронці взяли під варту двох громадян України, яких підозрюють в умисному вбивстві 21-річного українця в австрійському Відні.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрюваних затримали на території України, кримінальне провадження також вирішили вести тут. Досудове розслідування триває.

За даними слідства, вбивство сталося 25 листопада 2025 року в столиці Австрії. Підозрювані заздалегідь домовилися про зустріч із потерпілим під вигаданим приводом, один із них був знайомий із чоловіком.

Зустріч відбулася в одному з готелів Відня — у підземному паркінгу на потерпілого напали й змусили переказати близько €50 тисяч з криптовалютного гаманця. Після цього чоловіка вивезли до іншого району міста.

В ніч на 26 листопада тіло 21-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли в згорілому автомобілі. Після звернення родичів про зникнення чоловіка австрійські правоохоронці почали розслідування, пізніше долучилися Україна та Європол.

В Україні чоловікам повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою з корисливих мотивів.