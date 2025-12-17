Норвегія, Люксембург та Латвія виділяють грошову допомогу Україні

Норвегія та Люксембург виділяють грошову допомогу Україні в обсягах €267 мільйонів і €10 мільйонів.

Про це пишуть норвезьке медіа NRK, Міністерство енергетики України та латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже.

Норвегія виділяє €267 млн на закупівлю американського озброєння для України. За ці кошти придбають зброю та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети протиповітряної оборони.

У листопаді керівник Міноборони Норвегії Торе Сандвік анонсував виділення $7 мільярдів у 2026 році на оборонні потреби України.

Люксембург виділяє €10 млн на відновлення української енергетики. У червні 2025 року країна виділяла таку ж суму на відновлення енергооб’єктів на Харківщині, а торік країна виділила €2 мільйони на українську енергетику.

Латвія внесла до Фонду підтримки енергетики України €200 тисяч. Загалом зобовʼязання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України з 2022 року становлять понад €1,75 мільйона.