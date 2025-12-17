Фото з України серед найкращих знімків року за версією National Geographic

Журнал National Geographic включив до добірки найкращих фотографій року знімок українського хлопчика з родиною.

Про це йдеться на сайті National Geographic.

Мова про фото «В обіймах родини», яке зробила англійсько-шведська фотографка Анастасія Тейлор-Лінд.

На світлині — хлопчик із Полтавщини Тимофій Цвєтков. Він у футболці з написом «Мій тато носить форму ЗСУ». Тітка хлопчика Ольга Грінік тримає його ручку біля своєї щоки.

За інформацією видання, батько Тимофія воює в лавах ЗСУ, а рідне місто Авдіївка опинилося під російською окупацією. Через це сім’я евакуювалася до центральної України.

Фотографка Анастасія Тейлор-Лінд уже понад сім років документує життя родини Грініків разом з українською фотографкою Алісою Соповою. Вони разом працюють над проєктом 5K From the Frontline№, який показує повсякденне життя людей під час війни.

Сама Тейлор-Лінд також постраждала від бойових дій. У 2023 році вона отримала черепно-мозкову травму під час ракетного удару по кафе в Краматорську.

У листопаді американський журнал Time опублікував добірку 100 головних фотографій 2025 року. Шість фотографій зі списку зробили в Україні.