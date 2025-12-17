Шабунін звинуватив прокуратуру та ДБР у зливі його інтимних фото. ОГП заперечує, а Бюро пообіцяло перевірити своїх працівників

В Офісі генпрокурора кажуть, що непричетні до поширення приватних фото з телефона голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це «Бабелю» сказали в Офісі генпрокурора.

Шабунін 16 грудня заявив, щоб Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань злили телеграм-каналам його інтимні фото з телефону, який вилучили під час обшуку. Ці обшуки пройшли в липні, Шабуніна підозрюють в тому, що він ухилявся від військової служби.

В Офісі генпрокурора відповіли, що якщо зʼяясується, що матеріали розслідування використали незаконно, ці дії оцінять за законом і дадуть їм правову оцінку.

При цьому в прокуратурі наголосили, що якщо поширення цих фото не є частиною справи, то розслідувати це можна лише за заявою потерпілого. Шабунін, за даними ОГП, жодних таких звернень не подавав.

Тим часом Держбюро розслідувань заявило, що перевірить працівників, які мали доступ до телефона Шабуніна. Звинувачення у зливі там назвали «хибними».

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці провели обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.

13 серпня у справі оголосили підозру командиру Шабуніна Віктору Юшку. Слідство вважає, що він допоміг Шабуніну ухилятись від служби та зловживав службовим становищем.