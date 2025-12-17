Європарламент підтримав заборону на імпорт російського газу і СПГ

Європейський парламент 17 грудня схвалив план Європейського Союзу щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті ЄП.

Рішення підтримали 500 євродепутатів, проти були 120, ще 32 утримались. Далі його має схвалити Рада ЄС.

Імпорт російського СПГ планують заборонити вже з початку 2026 року, а імпорт трубопровідного газу поступово скорочуватимуть до 30 вересня 2027 року.

Новий закон також встановлює штрафи, які держави-члени застосовуватимуть до операторів за порушення.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунув пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти:

Повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Російський газ краще відстежуватимуть на європейських ринках, а нові контракти з російськими постачальниками опиняться під забороною, як і спотові угоди.

ЄС вводитиме нові обмеження проти тіньового флоту Росії. Це судна для транспортування нафти, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Обмеження нових контрактів за участі «Євроатому» з постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів з Росії.

Завдяки плану REPowerEU з травня 2022 року ЄС зменшив частку імпорту російського газу із 45 до 19%. Але у 2024 році імпорт російського газу знову почав зростати.