Bloomberg: США готують нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною

США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектора Росії, щоб посилити на неї тиск, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Вашингтон розглядає такі варіанти, як санкції проти кораблів тіньового флоту РФ, а також проти трейдерів, що сприяють його операціям. За словами деяких джерел, нові заходи можуть оприлюднити вже цього тижня.

Американський міністр фінансів Скотт Бессент обговорив ці плани на зустрічі з групою європейських послів на початку тижня. Будь-яке остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.