Туреччина збила невідомий безпілотник над Чорним морем

Туреччина збила невідомий безпілотник, який наближався до її повітряного простору над Чорним морем.
Про це в понеділок, 15 грудня, заявило Міністерство оборони країни, повідомляє TRT World.
За даними відомства, країна підняла в повітря винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО і національними органами.
Після перевірки з’ясувалося, що об’єкт є безпілотником, який вийшов з-під контролю. Його збили в безпечній зоні, подалі від житлових районів, щоб уникнути ризиків для цивільного населення.
- 2 грудня російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу, що його атакували в Чорному морі за майже 15 кілометрів від узбережжя Туреччини. За даними відомства, судно прямувало з Росії до Грузії та нібито перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу — ніхто з них не постраждав.