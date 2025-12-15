Сина режисера Роба Райнера затримали після смерті його батьків

Сина відомого американського режисера і актора Роба Райнера — 32-річного Ніка Райнера — було затримано після того, як його батьків знайшли мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Тіла Роба Райнера та його дружини, фотографки Мішель Сінгер Райнер, були виявлені ввечері неділі в їхньому будинку в районі Брентвуд.

За інформацією пожежної служби Лос-Анджелесу, екстрені служби отримали виклик про необхідність медичної допомоги близько 15:30 за місцевим часом. У будинку правоохоронці знайшли чоловіка та жінку без ознак життя.

Як зазначається в онлайн-записах, Ніка Райнера затримали близько 05:04 ранку. Офіційні звинувачення на цей момент не оприлюднені. Розслідує інцидент спеціальний підрозділ поліції Лос-Анджелесу з розслідування грабежів і вбивств.

Нік Райнер раніше співпрацював із батьком над фільмом «Бути Чарлі» (2015), який був частково натхненний його особистою історією боротьби з наркотичною залежністю. Стрічку зняв Роб Райнер, а сценарій Нік написав у співавторстві з Меттом Елісофоном.

Правоохоронні органи наразі не оприлюднили деталей щодо причин смерті та можливих мотивів. Розслідування триває.