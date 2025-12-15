ВАКС заарештував гаджети нардепки Анни Скороход, але не її нерухомість. Та відреагувала: «Нехай пограють у Minecraft».

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував два мобільних телефони і планшет народної депутатки Анни Скороход, які вилучили під час обшуків у її помешканні.

Про це повідомляє «Суспільне».

Клопотання про арешт її нерухомості суд не задовольнив. Нардепка уточнила, що арешт стосується також дитячого планшета, яким користується її дитина.

«Це мобільні телефони та дитячий планшет. Ну, їх арештували. Ну, нехай пограють у Minecraft, що вам скажу», — зреагувала Скороход на рішення.

Розгляд клопотань проходив у закритому режимі на прохання детектива НАБУ Родіона Бірюкова через можливе висвітлення особистої інформації. Скороход та її адвокат Олег Бургела наполягали на відкритому засіданні, наголошуючи, що їй «немає чого приховувати».

Вона додала, що нерухомість у неї вже була під арештом, і звинуватила НАБУ у небажанні проводити відкриті судові засідання. Нардепка також планує звертатися до Сенату та Конгресу США, а також до ЄС щодо, на її думку, «провокацій і порушень українських правоохоронців».

Справа Анни Скороход

5 грудня правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Те, що це Анна Скороход від групи «За майбутнє», підтвердили джерела «Бабеля». Її з помічниками підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабаря у $250 тисяч за застосування санкцій РНБО до компанії конкурента.

Згодом сама депутатка підтвердила обшуки та назвала це «прямим тиском на опозицію» і спробою заблокувати її політичну діяльність. Після цього вона звинуватила правоохоронців у публікації «фейкових фото» з обшуків, а представників НАБУ назвала «брехунами».

8 грудня Скороход приходила на допит до НАБУ, після якого заявила, що відео її розмов, яке опублікували правоохоронці, — це «змонтована нарізка».

ВАКС уже присудив одному помічнику Скороход заставу 1,5 мільйона гривень, а іншого відправив під варту з альтернативою застави понад 4,5 мільйона гривень.

Самій нардепці 9 грудня Вищий антикорупційний суд призначив заставу 3,028 мільйона гривень.

9 грудня ВАКС обрав для Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад 3 млн грн. Суму 12 грудня внесли, після чого суд зобов’язав нардепку носити електронний браслет.