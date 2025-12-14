Вночі Україна атакувала російську нафтову промисловість та обʼєкти на окупованих територіях

У ніч проти 14 грудня українські військові атакували обʼєкти російської нафтової промисловості, а також військові обʼєкти на окупованих Донеччині, Запоріжжі та в Криму.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Краснодарському краї ЗСУ атакували Афіпський нафтопереробний завод. Його річний обсяг переробки становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Раніше Сили оборони вже неодноразово атакували його, востаннє — у ніч проти 29 листопада.

У місті Урюпинськ Волгоградської області українські захисники вдарили по нафтобазі «Урюпинська». Вона складається з 18 резервуарів: приймає нафтопродукти від постачальників, зберігає їх, а потім відвантажує для доставки клієнтам.

На тимчасово окупованих українських територіях Сили оборони атакували: