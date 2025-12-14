У ніч проти 14 грудня українські військові атакували обʼєкти російської нафтової промисловості, а також військові обʼєкти на окупованих Донеччині, Запоріжжі та в Криму.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
У Краснодарському краї ЗСУ атакували Афіпський нафтопереробний завод. Його річний обсяг переробки становить 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Раніше Сили оборони вже неодноразово атакували його, востаннє — у ніч проти 29 листопада.
У місті Урюпинськ Волгоградської області українські захисники вдарили по нафтобазі «Урюпинська». Вона складається з 18 резервуарів: приймає нафтопродукти від постачальників, зберігає їх, а потім відвантажує для доставки клієнтам.
На тимчасово окупованих українських територіях Сили оборони атакували:
- на Донеччині — дві станції радіоелектронної боротьби, раідолокаційну станцію та два пункти управління підрозділів 76 десантно-штурмової дивізії росіян;
- на Запоріжжі — зенінтно ракетний комплекс «Тор-М» та лабораторію безпілотних комплексів;
- у Криму — дві бази пально-мастильних матеріалів, РЛС «Каста-2Е2» та РЛС 96Л9Е, яку використовують для систем ППО С-300/С-400.