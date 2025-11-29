Українські військові атакували нафтопереробний і авіаремонтний заводи в Росії

У ніч проти 29 листопада під атакою українських дронів були два стратегічних обʼєкти на території Росії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Першою ціллю вчергове став Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Він виробляє бензин і дизельне пальне для російської армії. Річний обсяг переробки — 6,25 мільйона тонн нафти.
Після нічної атаки на підприємстві сталася пожежа.
Востаннє Афіпський НПЗ був атакований вночі 26 вересня.
Крім того, українські військові вдарили по авіаремонтному заводу в Таганрозі Ростовської області, де росіяни модернізовують свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 і літаки А-50.
Попередньо, спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95.