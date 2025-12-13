Росіяни атакували в Чорному морі турецьке судно, що везло олію в Єгипет

Російські окупанти 13 грудня знову атакували цивільне судно Туреччини, яке прямувало з України до Єгипту.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Турецьке судно VIVA із соняшниковою олією на борту прямувало до Єгипту через зерновий коридор.
Росіяни вдарили по ньому дроном у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії української ППО. На судні перебувало 11 громадян Туреччини — ніхто не постраждав.
Українські військові після атаки перебувають на звʼязку з капітаном судна. Воно продовжує рух до порту в Єгипті.
У ВМС наголосили, що такі дії РФ загрожують міжнародному праву та безпеці судноплавства.