Росіяни атакували в Чорному морі турецьке судно, що везло олію в Єгипет

Російські окупанти 13 грудня знову атакували цивільне судно Туреччини, яке прямувало з України до Єгипту.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Турецьке судно VIVA із соняшниковою олією на борту прямувало до Єгипту через зерновий коридор.

Росіяни вдарили по ньому дроном у виключній морській економічній зоні України, поза межами дії української ППО. На судні перебувало 11 громадян Туреччини — ніхто не постраждав.

Українські військові після атаки перебувають на звʼязку з капітаном судна. Воно продовжує рух до порту в Єгипті.

У ВМС наголосили, що такі дії РФ загрожують міжнародному праву та безпеці судноплавства.