Росіяни вдарили по порту на Одещині. Пошкоджене цивільне судно

Світлана Кравченко
Російські війська 12 грудня атакували ракетами Одеську область. У порту Чорноморська горить цивільне судно.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Судячи з фотографій очевидців, під удар потрапило судно, що належить турецькій компанії Cenk RoRo.

Попередньо відомо про одного постраждалого, пише «Суспільне».

«Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», — прокоментував російський удар президент.

  • 25 листопада портова інфраструктура Чорноморська вже була під атакою росіян.