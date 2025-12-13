ЗСУ повернули під контроль близько 16 км² території в Покровську. Головком Сирський розповів про ситуацію на фронті

За останні кілька тижнів українським військовим вдалося повернути під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів території у північній частині Покровська на Донеччині.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він розповів, що наразі на фронті кількість боїв сягає 300 за добу — найбільша від початку повномасштабної війни. Росіяни наступають майже по всій лінії фронту, але українські війська стримують тиск.

Чисельність угруповання Росії зараз — близько 710 тисяч військових. За словами головкома, цей показник не зростає через щоденні втрати противника — до тисячі вбитими та пораненими.

Сирський наголосив, що в листопаді російським окупантам вдалося взяти під контроль частину українських територій, але заяви РФ про їхні темпи просування не відповідають дійсності.

На окремих напрямках ЗСУ ведуть активні дії — зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Логістика в Мирноград складна, але продовжується.

Крім того, за місяць українські війська атакували 98 цілей ворога на території Росії. Це, зокрема, об’єкти нафтопереробної галузі, яка є основним джерелом фінансування війни.