Розслідування: Саудівська Аравія стала новим імпортером зерна з окупованого Криму

Росія розширює експорт викраденого українського зерна з тимчасово окупованого півострова Крим — Саудівська Аравія стала новим імпортером.

Про це йдеться в матеріалі розлідувачів Bellingcat і видання про судноплавство Lloydʼs List Intelligence.

Супутникові знімки й дані від Lloyd’s List Intelligence показують, що суховантаж «Краснодар» двічі прямував із зернового термінала Авліта в окупованому Севастополі до портів Саудівської Аравії у вересні-листопаді 2025 року.

У розслідуванні йдеться, що перший рейс помітили в порту короля Абдулли у вересні, а другий — у порту Джизан у листопаді. Обидва порти розташовані в Саудівській Аравії.

Після виходу із Джизану «Краснодар» знову пройшов Босфор у Туреччині і повернувся в Чорне море 23 листопада. Уже наступного дня судно втретє вимкнуло AIS — цього разу на девʼять днів.

26 листопада супутникові знімки зафіксували «Краснодар», пришвартований до термінала Авліта в Севастополі, знову без сигналу AIS. Bellingcat проаналізував інші судна поруч у ті ж періоди і зʼясував, що лише «Краснодар» вимикав передавач.

Російська сторона пояснює, що глушила сигнал через війну Росії проти України. Також компанія «Петрохліб-Кубань», яка орендує судно «Краснодар», стверджує, що воно завантажувало ячмінь у порту Кавказ у Краснодарському краї РФ, а не в Севастополі.

Однак супутникові знімки не зафіксували корабля такого ж розміру в порту Кавказ. Російська компанія заперечує будь-яку причетність до вивезення українського зерна та заявляє, що не заходить в порт Авліта. Попри це Bellingcat тричі ідентифікував «Краснодар» саме на цьому терміналі.

Головне управління розвідки повідомляло, що це судно також вивозило викрадене зерно з тимчасово окупованих територій Криму та Бердянська Запорізької області.

Викрадене українське зерно приймають порти в Ірані, Сирії, Єгипті, Туреччині, Венесуелі та територіях, що контролюються хуситами в Ємені, пише Bellingcat.