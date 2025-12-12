У Києві затримали трьох підозрюваних у теракті в Дарницькому районі Києва

У пʼятницю, 12 грудня, у Києві затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у виконанні теракту в Дарницькому районі Києва. Їх виявили та схопили протягом шести годин.

Про це повідомляє СБУ у Телеграм.

За даними слідства, затримані — троє українців віком 23, 25 і 27 років, родом з Одеської та Донецької областей. У столиці вони працювали на будівництві й паралельно шукали підробіток у телеграм-каналах. Саме там, за попередньою інформацією, їх завербували російські спецслужби.

Отримавши завдання, чоловіки розподілили ролі, окремо купували деталі для вибухівки в різних магазинах і самостійно зібрали два пристрої. Вибухівку заклали в промзоні за координатами, які їм надали. Поруч виконавці встановили телефони, що в режимі онлайн передавали картинку російським кураторам.

Особи підозрюваних встановили швидко, після чого їх затримали за адресами проживання. Найближчим часом їм вручать підозру за статтею про теракт, що призвів до загибелі людини.