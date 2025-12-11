У Києві через вибух загинув нацгвардієць. СБУ розслідує теракт

У Дарницькому районі Києва через вибухи загинув військовий Національної гвардії, а ще кілька людей отримали поранення. СБУ розслідує справу як теракт, що призвів до загибелі людини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Перший вибух стався, коли двоє бійців Національної гвардії патрулювали територію. Один з них загинув, а другий постраждав разом з охоронцем майданчика.

Другий вибух пролунав, уже коли на місце прибули поліцейські і медики. Постраждали двоє правоохоронців. Наразі відомо, що це були саморобні вибухові пристрої.