Перший постер «Зоряних війн» продали на аукціоні за рекордні $3,9 мільйона

Аукціонний дім Heritage Auctions продав постер до першого фільму «Зоряні війни» за $3,875 мільйона — це рекорд для предметів, пов’язаних із франшизою.

Про це пише Associated Press.

Ідеться про оригінальний акриловий живопис художника Тома Джонга, який він створив у 1977 році. Саме ця робота вперше з’явилася в газетних рекламних оголошеннях за два тижні до прем’єри фільму Джорджа Лукаса.

Пізніше цю ілюстрацію використовували на білбордах, у журналах і в театральних програмах. Постер багато років належав продюсеру «Зоряних війн» Ґарі Куртцу і висів у його офісі. Після його смерті картина перейшла до доньки, яка й виставила її на продаж.

За словами представника аукціону Чарльза Ептінґа, саме ця картина стала першим візуальним контактом більшості американців з Галактикою. Тому її вважають не просто мистецьким об’єктом, а частиною культурної історії США.

Композиція роботи теж стала культовою: Люк Скайвокер із піднятим світловим мечем, Принцеса Лея поруч, у тіні позаду — Дарт Вейдер. Праворуч — атака X-wing винищувачів, а також сцена нагородження Соло і Скайвокера. Дроїдів R2-D2 та C-3PO художник додав пізніше — вони з’явились уже на постері та білбордах.

Торги стартували з $1 мільйона, але швидко зросли майже до $4 мільйонів. Покупець побажав залишитися анонімним. До цієї угоди найдорожчим лотом франшизи був світловий меч Дарта Вейдера, проданий за $3,6 мільйона.

Франшиза «Зоряних війн» залишається однією з найуспішніших у світі та продовжує надихати фанатів і колекціонерів. Експерти пояснюють, що саме через це картина майже через пів століття після прем’єри фільму коштує так дорого.