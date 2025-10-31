У Нью-Йорку на аукціоні продадуть унітаз «Америка» з чистого золота — його ціна стартує з $10 мільйонів

Унітаз «Америка» з чистого золота виставлять на аукціон Sotheby’s у Нью-Йорку. Це вже другий подібний унітаз — перший вкрали з палацу Бленгейм у 2019 році.

Про це пише BBC.

«Америка» — робота італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана. Це повністю функціональний унітаз, виготовлений із 101,2 кг чистого 18-каратного золота.

Першу версію цього унітаза встановили у 2016 році в громадській вбиральні Музею Ґуґґенгайма в Нью-Йорку. Через три роки про нього знову заговорили — після того, як банда злодіїв викрала унітаз із палацу Бленгейм в Оксфордширі.

Тепер стало відомо про існування другої золотої версії, яку планують продати на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку 18 листопада.

За оцінками, понад 100 000 людей скористалися першим золотим унітазом під час його експонування в Ґуґґенгаймі, перш ніж його перевезли для показу в Бленгеймському палаці.

У Sotheby’s розповіли, що загалом Каттелан створив три такі туалети у 2016 році.

Sotheby’s також повідомив, що вперше у світі стартова ціна на цей твір буде визначена за реальною вартістю його ваги в золоті на момент торгів. Це означає, що якби продаж відбувся сьогодні, торги за золотий унітаз розпочалися б приблизно з $10 мільйонів.