Росіяни вночі запустили по Україні понад сотню дронів. Що відомо про наслідки

У ніч проти четверга, 11 грудня, російська армія атакувала Україну 150 дронами Shahed-131/136 та трьома балістичними ракетами типу «Іскандер-М».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 83 БпЛА та дві ракети. Ще 69 дронів і одна ракета влучили в 34 місцях.

Ось що відомо про наслідки обстрілів зараз.

В Одеській області, за словами начальника ОВА Олега Кіпера, Росія атакувала цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру, пошкоджено об’єкт енергетики. За даними ДСНС, ушкоджень зазнали також два приватні будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Спалахнули пожежі.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також вночі росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі.

За даними начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, в області працювала ППО. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, минулося без постраждалих.

На Дніпропетровщині Росія обстріляла Нікопольський район з артилерії та FPV-дронів. Як повідомляє начальник ОВА Владислав Гайваненко, уночі російська армія також поцілила БпЛА по Дубовиківській громаді Синельниківського району, там виникла пожежа на території ферми.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Херсоні, за даними ДСНС, унаслідок російського обстрілу міста виникла пожежа в житловому будинку, її ліквідували.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Львівщині в приватному будинку в Сокільниках стався вибух близько 04:00. При цьому повітряної тривоги для області цієї ночі не оголошували. За даними поліції, пошкоджено дах, фасад і кілька житлових приміщень будинку. Деталі зʼясовуються.

На Чернігівщині російський БпЛА впав у місті Носівка Ніжинського району. Там, за даними ДСНС, постраждала людина. Пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

ДСНС також повідомило, що в Сумах через російські удари спалахнула двоповерхова нежитлова будівля. Пожежу вже ліквідували.