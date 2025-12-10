Росіяни вночі вдарили по Україні 80 дронами. Ось що відомо про наслідки

У ніч проти 10 грудня росіяни запустили по Україні 80 дронів різних типів, майже 50 із них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українським військовим вдалося знешкодити 50 російських безпілотників на півдні та сході країни. Ще 29 БпЛА влучили в семи місцях.

У Зеленодольській громаді Криворіжжя Дніпропетровської області через удар FPV-дроном загинув чоловік. У Нікопольському районі — двоє постраждалих.

Пошкоджена інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок, зачепило лінії електропередачі й авто.

Близько 23:00 під обстріл росіян у Дніпровському районі Херсону потрапив чоловік — його шпиталізували. Вранці в Корабельному районі постраждала 52-річна жінка.

Троє людей поранені внаслідок ударів по Запорізькому району.

Крім того, ворог поцілив по цивільній будівлі та енергообладнанню в Корюківському районі на Чернігівщині. Виникла сильна пожежа.

Через масовану атаку РФ зруйновано обʼєкт інфраструктури в одному з районів Одещини, а в селі Підсереднє на Харківщині горів навчальний заклад. Минулося без постраждалих.