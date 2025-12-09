Росіяни вночі запустили по Україні понад сотню дронів. Що відомо про наслідки

У ніч проти вівторка, 9 грудня, російська армія атакувала Україну 110 дронами.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 84 БпЛА. Ще 24 дрони влучили в 9 місцях.

Ось що відомо про наслідки обстрілів зараз.

На Дніпропетровщині, за словами начальника ОВА Владислава Гайваненка, Росія скерувала дрони на Павлоградський район. Там пошкоджена інфраструктура.

Крім того, за даними ДСНС, у Запорізькій області внаслідок російського удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю. На момент атаки рятувальники працювали над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тому ніхто з них не постраждав.

У Чернігові впав безпілотник, який пошкодив приватне домогосподарство. У Корюківському районі області дрон влучив по території ферми — там загорілися скирди соломи на площі близько 1 800 квадратних метрів, у Ніжинському районі зафіксовано серію влучань по одному з промислових обʼєктів, унаслідок чого спалахнули пожежі.