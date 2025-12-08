Молдова заблокувала криптовалютний фонд на $107 мільйонів. Він мав фінансувати проросійські партії

Молдова заморозила криптовалютний фонд вартістю $107 мільйонів, які мали піти на фінансування проросійських політичних груп.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає TVP.

За його словами, власники фонду мали доступ до мільйонів доларів, за допомогою яких хотіли фінансувати протести, впливати на партії та застосовувати насилля.

Криптовалюти вибрали не випадково: вони забезпечують швидкі необемежені платежі, які складно відстежити. Попшой сказав, що це лише один епізод масштабної кампанії втручання Москви.

Водночас міністр зауважив, що Молдова стала стійкішою до таких схем, ніж пʼять-шість років тому, але дезінформація та схеми Росії все ще впливають на ситуацію всередині країни.

Наприкінці листопада речник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Росія вклала майже €400 мільйонів у спроби купити місця в парламенті для своїх союзників на вересневих виборах.

Попри це проєвропейська партія «Дія та солідарність» (ПАС), заснована президенткою Маєю Санду, здобула перемогу. Вона набрала 50,16% голосів виборців.

Вже в грудні в поліції Молдови заявили про понад пів сотні нових обшуків у справі щодо підготовки масових заворушень під час парламентських виборів у країні, писало молдовське медіа NewsMaker.

Втручання РФ у вибори в Молдові

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Bloomberg 22 вересня також писав, що Росія розробила план, як втручатиметься в парламентські вибори в Молдові. Його мета — послабити шанси Партії дії та солідарності проєвропейської президентки Майї Санду на виборах 28 вересня і врешті-решт домогтися її усунення від влади.

Під час голосування в кількох закордонних дільницях повідомили про мінування — зокрема у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте. У МЗС країни зазначали, що це відбувалося в межах втручання Москви в голосування.