Зеленський: На мирних переговорах сторони поки не дійшли згоди в питанні Донеччини й Луганщини

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах про врегулювання війни Росії проти України за посередництва США досі немає згоди в питанні територій, а саме — східних регіонів України.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

Зеленський зазначив, що елементи мирного плану США потребують подальшого обговорення з низки «чутливих питань», включно з гарантіями безпеки для України та контролем над Донецькою і Луганською областями.

Він додав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від США.

«Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери», — сказав президент України.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що «трохи розчарований» Зеленським через те, що той начебто ще не ознайомився з новими пропозиціями США стосовно мирного плану.

За словами американського президента, нові умови підтримує Росія, вони сподобалися й українській стороні, але Трамп не впевнений, що Зеленський на них погодиться.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з представниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.