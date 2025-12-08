Конгрес США узгодив оборонний бюджет із $800 млн для України на два роки

Законодавці США 7 грудня узгодили текст Закону про національне оборонне фінансування (NDAA). За ним оборонний бюджет США на наступний рік становитиме $901 мільярд.

Текст законопроєкту публікує Hill.

Зазначається, що бюджет Міністерства оборони США на $8 мільярдів більший, ніж $892,6 мільярда, які раніше запросив президент Дональд Трамп.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що цьогорічний Закон «допомагає просувати порядок денний президента Трампа і республіканців «Мир через силу». За його словами, він кодифікує 15 виконавчих указів Трампа, покладає край воук-ідеології в Пентагоні, гарантує безпеку кордонів і відроджує оборонну промислову базу.

Reuters пише, що цей законопроєкт став компромісом між версіями, ухваленими Сенатом і Палатою представників.

Зокрема, за версією Палати представників на американські оборонні програми у 2026 фінансовому році мали надати $832 мільярди. Проте там відхилили поправку, яка забороняла виділити $500 мільйонів для України, що вже закладені в цей бюджет.

Як зазначає Fox News, текст містить розділ «Розширення та модифікація Ініціативи з оборонної допомоги Україні (USAI)», який передбачає $400 мільйонів фінансування на 2026 і 2027 фіскальні роки.

Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внесок союзників у допомогу Україні, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Варто додати, що NDAA уповноважує програми Пентагону, але не фінансує їх.

Тепер обидві палати Конгресу США мають схвалити цей документ на фінансовий рік, який закінчується у вересні 2026 року.