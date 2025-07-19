Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування оборони — поправку про заборону допомоги Україні відхилили

Палата представників США 18 липня підтримала законопроєкт, який виділить $832 мільярди на американські оборонні програми у 2026 фінансовому році. Разом з тим відхилили поправку, яка забороняла виділити $500 мільйонів для України, що вже закладені в цей бюджет

Про це повідомили конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон і американське видання The Hill.

Раніше конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Ґрін внесла поправку, в якій пропонувала заборонити використання будь-яких коштів, що передбачав документ, на допомогу Україні. Проте під час ухвалення закону 18 липня поправку провалили — проти проголосували 353 законодавці, за було 76 голосів. Усі 76 законодавців, які підтримали поправку, були республіканцями.

Ще одна поправка Ґрін мала на меті скасувати фінансування Ізраїльської кооперативної програми — угоди, за якою США надають Ізраїлю $500 мільйонів на програми протиракетної оборони. Цю поправку теж не прийняли — за проголосували 6 законодавців

Її підтримали лише один конгресмен-республіканець Томас Массі (Кентуккі) та пʼять прогресивних демократів.

«Сьогодні вночі всі мої поправки [їх було шість], які мали скоротити $1,6 мільярда іноземної допомоги з нашого оборонного бюджету, провалилися, бо і республіканці, і демократи відмовляються припинити надсилати ваші важко зароблені податки за кордон», — написала Ґрін у соцмережі X.