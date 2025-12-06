Кіберкорпус ГУР атакував одну з провідних логістичних компаній РФ

У ніч проти суботи, 6 грудня, фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони спільно з кіберспільнотою BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній «Елтранс+».

Про це повідомили джерела «Бабеля» в українській розвідці.

У результаті атаки кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комп’ютерів і серверів, видалили більше ніж тисячу корпоративних облікових записів та знищили або зашифрували 165 терабайтів важливих даних.

Вони також вивели з ладу системи контролю доступу, відеоспостереження, зберігання та резервного копіювання, пошкодили мережеве обладнання і головні сервери компанії, знищили всі декларації на вантажі. Сайти компанії змінилися — тепер на них зʼявляються привітання з Днем ЗСУ.

«Елтранс+» займає одне з провідних місць серед митних компаній Росії. Компанія обслуговує понад 5 000 російських підприємств різного масштабу.