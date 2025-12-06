Українські війська атакували два важливі обʼєкти в Рязанській області РФ і на окупованій Луганщині

Українські війська в ніч проти суботи, 6 грудня, атакували Рязанський нафтопереробний завод та Алчевський металургійний комбінат на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Рязанському НПЗ снаряди влучили в установку, що використовується для виробництва пального.

Рязанський НПЗ — один з найбільших у Росії. Він виробляє бензин, дизель та інші види пального, які Росія використовує, зокрема, для армії.

Алчевський металургійний комбінат виготовляє корпуси артилерійських снарядів для російської армії. На території заводу сталася пожежа, подробиці руйнувань уточнюють.