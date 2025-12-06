Шведський флот майже щотижня фіксує російські субмарини в Балтійському морі

Шведський флот стикається з російськими підводними човнами в Балтійському морі «майже щотижня».
Про це заявив начальник оперативного управління ВМС Швеції капітан Марко Петрович, повідомляє The Guardian.
За його словами, Москва «постійно посилює» свою присутність у регіоні, а кількість російських субмарин останніми роками зростає. Петрович зазначив, що після можливого перемир’я або припинення вогню в Україні Росія, ймовірно, ще більше наростить сили в Балтиці.
Ситуація ускладнюється підозрами на гібридні атаки з дронами, ризиками диверсій проти підводної інфраструктури та тіньовою флотилією російських танкерів, які можуть бути використані для запуску дронів.
- 28 жовтня Росія провела випробування підводного безекіпажного апарата «Посейдон». У Кремлі заявили, що вперше РФ вдалося запустити не тільки «Посейдон» з підводного човна, але й атомну енергетичну установку, на якій апарат ішов «певний час».