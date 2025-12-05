Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО і Ставки

Президент України Володимир Зеленський 5 грудня виключив ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указах № 901 та № 902, опублікованих на сайті президента.
Обидва набирають чинності з дня їхньої публікації. Причини виключення в указах не зазначають.
- Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента 28 листопада. Перед відставкою у нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційної причини не називали, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».
- За кілька годин після звільнення з посади Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він пояснив, що «не хоче створювати проблем для Зеленського».