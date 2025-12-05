Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу РНБО і Ставки

Президент України Володимир Зеленський 5 грудня виключив ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указах № 901 та № 902, опублікованих на сайті президента.

Обидва набирають чинності з дня їхньої публікації. Причини виключення в указах не зазначають.