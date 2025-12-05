На Донеччині росіяни розстріляли українського військового, який здавався в полон

На Сіверському напрямку російський військовий розстріляв українського воїна, який вийшов здаватися в полон.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Це сталося, коли солдати РФ потрапили до приватного сектора біля Свято-Покровського на Сіверському напрямку.
Український військовий вийшов із піднятими руками, показавши готовність здатися в полон, але росіянин із засідки відкрив вогонь.
Поранений військовий спробував укритися, однак окупант добив його пострілом з автомата.
У 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді розповіли, що росіянам вдалося потрапили на українські позиції через погодні умови.
У бригаді наголосили, що в той момент, коли боєць ЗСУ підняв руки, він, за міжнародним правом, мав статус людини, яка більше не бере участі в бойових діях.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що призвело до загибелі людини.
- У листопаді під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили і взяли в полон військовослужбовця ЗСУ, після чого вбили його.