Новини

Комітет ЮНЕСКО додав 19 українських пам’яток до списку культурних цінностей під посиленим захистом

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Тепер у цьому списку вже 46 українських об’єктів — і за їхньою кількістю Україна стала однією з лідерок у світі.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

У список під посиленим захистом включили:

  • Аккерманську фортецю;
  • Успенський собор у Харкові;
  • Борисоглібський собор у Чернігові;
  • Харківський драмтеатр ім. Шевченка;
  • кірху в Одесі;
  • палац Кеніга в Тростянці;
  • Мовчанський монастир у Путивлі;
  • Покровську церкву в Харкові;
  • Приморські сходи в Одесі;
  • Воскресенську церкву в Сумах;
  • Кирилівську церкву в Києві;
  • Спасо-Преображенський і Троїцький собори в Сумах;
  • городище Іскоростень;
  • острів Байда в Запоріжжі;
  • Одеський музей західного і східного мистецтва;
  • Одеський національний художній музей;
  • Одеську національну наукову бібліотеку;
  • Музей мистецтв Прикарпаття.

Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони пам’яток. Його отримують лише ті об’єкти, які мають виняткову цінність для всього людства, добре захищені на національному рівні та не використовуються для військових цілей.