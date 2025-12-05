Комітет ЮНЕСКО додав 19 українських пам’яток до списку культурних цінностей під посиленим захистом

Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Тепер у цьому списку вже 46 українських об’єктів — і за їхньою кількістю Україна стала однією з лідерок у світі.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

У список під посиленим захистом включили:

Аккерманську фортецю;

Успенський собор у Харкові;

Борисоглібський собор у Чернігові;

Харківський драмтеатр ім. Шевченка;

кірху в Одесі;

палац Кеніга в Тростянці;

Мовчанський монастир у Путивлі;

Покровську церкву в Харкові;

Приморські сходи в Одесі;

Воскресенську церкву в Сумах;

Кирилівську церкву в Києві;

Спасо-Преображенський і Троїцький собори в Сумах;

городище Іскоростень;

острів Байда в Запоріжжі;

Одеський музей західного і східного мистецтва;

Одеський національний художній музей;

Одеську національну наукову бібліотеку;

Музей мистецтв Прикарпаття.

Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони пам’яток. Його отримують лише ті об’єкти, які мають виняткову цінність для всього людства, добре захищені на національному рівні та не використовуються для військових цілей.