Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025—2029 роки

Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО під час 43-ї сесії Генеральної конференції організації в Самарканді, Узбекистан.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Разом з Україною до ради обрали Румунію та Молдову. Водночас туди вдруге поспіль не потрапила Росія.

У МЗС зазначили, що це рішення — визнання активної ролі України в зміцненні ЮНЕСКО, розвитку освіти, науки та культури, а також у просуванні миру й міжнародної солідарності.

Україна планує зосередитися на охороні культурної спадщини, розвитку освіти, підтримці науковців і зміцненні міжнародно-правових механізмів ЮНЕСКО.

Виконавча рада ЮНЕСКО — один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.

Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція — дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.

РФ виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО 15 листопада 2023 року.

Автор: Анастасія Зайкова