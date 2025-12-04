Медіа: В Ірландії чотири військові дрони супроводжували літак Зеленського

Увечері в понеділок, 1 грудня, чотири невідомі дрони військового типу порушили безпольотну зону поблизу Дублінського аеропорту та наблизилися до маршруту літака Володимира Зеленського. Він приземлився за кілька хвилин до появи БпЛА.

Про це повідомляє The Journal із посиланням на джерела.

Дрони також кружляли над кораблем ВМС Ірландії, який таємно патрулював Ірландське море під час візиту. Джерела повідомляють, що апарати могли злетіти з району Гоут, перебували в повітрі до двох годин і мають військові характеристики. Хто ними керував — невідомо.

Ірландські сили не змогли збити чи подавити дрони через відсутність технічних засобів. Інцидент розглядають як можливий елемент гібридної атаки, подібної до недавніх дронових провокацій у Бельгії та Данії.

Візит Зеленського зрештою минув без інцидентів, а спецслужби Ірландії провели термінову нараду щодо загрози.

Літаки й дрони в повітряному просторі ЄС

У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії.

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні. База розташована за кілька кілометрів від німецького кордону — це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону для стрілецьких навчань.