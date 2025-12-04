У США засудили лікаря, який продавав Меттью Перрі кетамін

Лікаря Сальвадора Пласенсію, який продавав кетамін актору та зірці «Друзів» Меттью Перрі за кілька тижнів до його смерті, засудили до 2,5 року позбавлення волі.

Про це пише CNN.

Суддя Шерілін Піс Гарнетт зазначила, що хоч Пласенсія і не передавав актору конкретно той кетамін, який став причиною його смерті, але лікар був одним з тих, хто підживлював залежність Перрі від препарату.

Як Пласенсія причетний до смерті Меттью Перрі?

Перрі легально приймав кетамін для лікування депресії. Але коли його постійний лікар відмовився надавати йому необхідну кількість препарату, він звернувся до Пласенсії, який став продавати його актору незаконно.

Пласенсія став першим з пʼяти обвинувачених у справі, хто отримав вирок. Четверо інших обвинувачених у цій справі, серед яких ще один лікар, помічник Перрі та «королева кетаміну» Джасвін Сангха, теж визнали себе винними, вирок їм винесуть у найближчі місяці.

Пласенсія визнав свою провину та зізнався, що скористався Перрі, який в той час боровся із залежністю. А в листуванні з іншим лікарем він називав Перрі «ідіотом», якого можна використовувати для заробітку.

Прокуратура стверджувала, що Плансенсія зробив Перрі інʼєкції кетаміну в нього вдома і на парковці в каліфорнійському місті Лонг-Біч, а також навчив помічника актора Кеннета Івамасу, як робити уколи кетаміном, і продавав йому додаткові дози препарату.