«Королева кетаміну» визнає вину у справі про смерть Метью Перрі

Джасвін Сангха, яку називають «Королевою кетаміну», погодилася визнати себе винною за пʼятьма звинуваченнями. Серед них — нелегальний продаж наркотиків зірці серіалу «Друзі» Меттью Перрі, що призвело до його смерті.

Про це пише BBC.

Жінку з подвійним громадянством США та Великої Британії спочатку обвинувачували в девʼяти злочинах. Федеральні прокурори назвали її будинок у Лос-Анджелесі «крамницею з продажу наркотиків» і під час рейду навесні 2024 року виявили 80 флаконів кетаміну, а також тисячі таблеток, що містили метамфетамін, кокаїн і ксанакс.

Jasveen Sangha/Social Media

Санхха — одна з пʼяти людей, включно з лікарями та асистентом актора, які, за словами офіційних осіб, постачали Перрі кетамін. Усі пʼятеро погодилися визнати себе винними за висунутими в цій справі звинуваченнями. Кримінальний розгляд справи Сангхи кілька разів переносили. Наразі його планують розпочати у вересні.