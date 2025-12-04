Росія атакувала Україну 138 дронами та двома ракетами. Скільки збила ППО

Для атаки по Україні в ніч проти 4 грудня російські війська випустили 138 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Також ворог атакував балістичними ракетами.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Найбільше летіло «шахедів» — 85.

Безпілотники летіли з таких напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ — РФ, Чауда — тимчасово окупований Крим.

Також росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області РФ та півострова Крим. Зафіксовані влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА в 14 місцях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.