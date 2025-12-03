Росія атакувала Україну 111 дронами. Скільки збила ППО

Для масованої атаки по Україні в ніч проти 3 грудня російські війська випустили 111 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 83 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Безпілотники летіли з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — тимчасово окупована Автономна Республіка Крим.

Найбільше в небі фіксували «шахедів» — понад 60 одиниць. Відомо про влучання 27 ударних БпЛА в 13 місцях, а також падіння уламків на одній локації.

Найсильніше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.