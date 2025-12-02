У Чернівцях з ліцею звільнили вчительку. Раніше вона назвала учня «скотиною» після прохання говорити українською

У ліцеї № 5 «Оріяна» в Чернівцях звільнили вчительку географії, яка спілкувалася з учнями російською та назвала школяра «скотиною», коли той попросив перейти на українську.

Про це повідомила директорка закладу Галина Абрамʼюк у коментарі «Суспільному».

За її словами, комісія завершила службове розслідування 1 грудня. Після цього вчителька написала заяву, й адміністрація видала наказ про звільнення. Минулого тижня її також відсторонили від обовʼязків класного керівника.

Наприкінці листопада в мережі поширили відео, на якому педагогиня говорить російською і різко реагує на прохання учня перейти на державну мову. Також після інциденту вона каже, що він та його однокласники, які виступили проти, тепер «повинні вчитися на географії більше за всіх».

У міському управлінні освіти підтвердили інцидент — учні подали письмову заяву, вчителька написала пояснювальну.

Начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Оксана Палійчук пояснила, що педагогиня порушила закон про мову освітнього процесу. У ньому йдеться, що українська мова має використовуватися не лише на уроках, а й у спілкуванні вчителів та учнів.

Оскільки всі порушення були скоєні під час одного інциденту, за законом вчительку можна було притягнути до відповідальності один раз — оголосити догану або провести позачергову атестацію. Проте адміністрація закладу вирішила її звільнити.