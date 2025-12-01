У двох областях РФ стались вибухи на залізниці

У Новосибірській та Брянській областях Росії сталися вибухи на залізниці.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в ГУР.

Перший вибух стався 20 листопада в Баришові Новосибірської області на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці. Він пошкодив колії та завадив відправці вантажів російській армії.

Другий стався 28 листопада в місті Унечі, він зачепив колію, якою росіяни перекидають паливо та військову техніку на територію Білорусі. Під атаку потрапили вагони з пальним, вибух знищив дві цистерни з паливом та пошкодив колії.