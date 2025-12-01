У двох областях РФ стались вибухи на залізниці

У Новосибірській та Брянській областях Росії сталися вибухи на залізниці.
Про це повідомляють джерела «Бабеля» в ГУР.
Перший вибух стався 20 листопада в Баришові Новосибірської області на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці. Він пошкодив колії та завадив відправці вантажів російській армії.
Другий стався 28 листопада в місті Унечі, він зачепив колію, якою росіяни перекидають паливо та військову техніку на територію Білорусі. Під атаку потрапили вагони з пальним, вибух знищив дві цистерни з паливом та пошкодив колії.
- Раніше цього ж дня стало відомо, що ГУР і партизани підірвали 9 росіян та пошкодили їхні авто в окупованому Бердянську. Операцію провели ще 19 листопада, але лише зараз повідомили про її результати: 5 росгвардійців загинули, ще 4 поранені. Вибух пошкодив два пікапи та бронеавтомобіль «Тигр».