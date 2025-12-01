Росіяни атакували Дніпро ракетою, троє людей загинуло

Вранці 1 грудня армія Росія запустила по Дніпру ракету. Є загиблі та поранені.

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

Станом на 11:44 відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих. Удар прийшовся по підприємствах та СТО. Незадовго до атаки Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Ситуація в інших регіонах

Загалом вночі росіяни запустили по Україні 89 дронів, з них знешкодили 63. Вдень під атакою армії РФ було кілька регіонів.

На Херсонщині росіяни били по Чорнобаївці, поцілили в житлові будинки. Двоє людей постраждали.

У Херсоні дрон атакував Дніпровський район міста, пʼять людей отримали поранення.

По Миколаєву теж вранці запустили дрони, уламки впали на 9-поверхівку. Обійшлося без жертв.

На Сумщині російський дрон атакував авто з цивільними. Водій загинув, пасажир отримав поранення.