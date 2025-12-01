CNN: США розглядають варіант укласти з Росією окремий договір про невступ України до НАТО

США розглядають сценарій, за якого Україна фактично не матиме права вступу до НАТО, хоча юридично визнавати це не доведеться.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних співрозмовників.

Як зазначає медіа, одним із найбільш «проблемних аспектів» початкової 28-пунктної американської мирної пропозиції була вимога, щоб Україна офіційно відмовилася від прагнення вступити до НАТО.

Однак джерело CNN тепер повідомляє, що перемовники обговорили можливий сценарій, за якого Україну фактично позбавлять можливості вступити до Альянсу. Зробити це можуть через окремі домовленості між країнами — членами НАТО і Москвою.

«На Україну не будуть тиснути, щоб вона офіційно, у юридичному сенсі, відмовилася від цього прагнення. Але якщо Сполучені Штати досягнуть певних угод із Росією на двосторонньому рівні або якщо Росія захоче отримати певні гарантії від НАТО на багатосторонньому рівні, то це не залучатиме Україну до процесу ухвалення рішення», — сказало джерело CNN.

Остаточного рішення щодо потенційно вкрай чутливого компромісу — ймовірно, непопулярного серед країн НАТО — ще не ухвалили, і зрештою його має прийняти президент України, наголосило джерело в коментарі CNN.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Агентство Reuters писало, що ці пункти базувалися на документі, який американцям передала російська сторона.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес».

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.