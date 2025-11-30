Безпілотний винищувач Bayraktar вперше влучив ракетою в повітряну ціль. Поки що лише на навчаннях

У Туреччині ударний реактивний БпЛА Bayraktar Kizilelma на випробуваннях влучив у повітряну ціль з реактивним двигуном. Це перша в історії успішна дронова атака цілі ракетою «повітря — повітря».
Про це повідомила компанія-розробник Baykar.
Прототип Kizilelma вперше представили на виставці у серпні 2022 року. Його позиціонують як палубний надзвуковий БпЛА з турбореактивним двигуном і називають безпілотним винищувачем.
Наразі відомо, що він може нести 1 500 кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 1 100 км/год, радіус польоту — понад 900 кілометрів. Робоча висота — 7,6 кілометра, а максимальна — 13,7 кілометра. У повітрі він може працювати більше ніж три години.
У квітні 2023 року Туреччина спустила на воду перший легкий авіаносець TCG Anadolu, призначений для безпілотників та вертольотів. Корабель має довжину 231 м та ширину 32 м. Автономно корабель може перебувати в морі протягом 50 днів. Це найбільший корабель у ВМС країни.
У серпні виконавчий директор компанії Сельчук Байрактар повідомив про початок масового виробництва дронів Kizilelma.
- Раніше повідомлялося, що Kizilelma буде оснащений українськими двигунами: у 2021 році Baykar Makina замовила у державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ. Наразі невідомо, чи все-таки встановлюють їх.