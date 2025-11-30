Туреччина і Казахстан занепокоєні українськими атаками на обʼєкти РФ у Чорному морі

Туреччина і Казахстан прокоментували українські атаки на енергетичні обʼєкти та тіньовий флот РФ, які сталися цього тижня.

Представник Міністерства закордонних справ Туреччини Онжу Кечелі написав, що його країна занепокоєна через атаки 28 листопада на два танкери, що йшли під прапором Гамбії. Вибухи сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі.

У Туреччині вважають, що вибухи створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя людей, майна та довкілля в регіоні, і продовжують контакти з «відповідними сторонами».

Джерела «Бабеля» в СБУ повідомляли, що це була спільна операція спецслужби з Військово-морськими силами ЗСУ. По танкерах вдарили модернізовані морські дрони Sea Baby. Під час атаки підсанкційні танкери прямували на завантаження в порт Новоросійськ.

МЗС Казахстану засудило українську атаку по енергетичній інфраструктурі Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ. Атаку назвали «третім актом агресії проти цивільного об’єкта, що охороняється нормами міжнародного права». У Казахстані наголосили, що «інцидент» завдав шкоди українсько-казахським відносинам, оскільки Каспійський консорціум відіграє ключову роль у підтримці міжнародної енергетичної системи.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч проти 25 листопада Сили оборони атакували термінал «Шесхаріс» у Новоросійську. Попередньо було відомо, що в Новоросійську пошкоджені нафтові пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.

Ще раніше українські підрозділи атакували порт «Новоросійськ» 14 листопада. Тоді атака була комбінованою: використовували дрони і ракети «Довгий Нептун». Удар по «Новоросійську» — найбільшому російському експортному вузлу в Чорному морі, став найбільш руйнівною атакою України на головну російську інфраструктуру експорту сирої нафти в Чорному морі. На «Новоросійськ» припадає близько пʼятої частини експорту російської сирої нафти. Тривала зупинка його роботи змусила б великим коштом консервувати російські нафтові свердловини в Західному Сибіру.