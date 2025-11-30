Польща запустила у космос пʼять супутників, які можна використовувати у воєнних цілях

Компанія Ілона Маска SpaceX 28 листопада провела запуск ракети Falcon 9. Вона вивела на орбіту 140 нових супутників, пʼять з яких — польські апарати подвійного призначення.

Про це повідомляють Space X і «Польське радіо».

Запуск місії Transporter-15 був запланований на 11 листопада. Пізніше його кілька разів переносили — на 19, 20, 22 і 26 листопада.

Виведені на орбіту польські апарати — це супутник MikroSAR, створений польсько-фінською компанією ICEYE, сузір’я із трьох супутників PIAST та наносупутник вроцлавської компанії SatRev. Їх можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.

Найбільший з них супутник ICEYE використовує технологію синтетичної апертури, що дозволяє здійснювати моніторинг поверхні Землі за допомогою радарів. Система забезпечує безперервне спостереження за потрібними районами — наприклад, військовою, транспортною чи енергетичною інфраструктурою. У разі воєнних дій її можна використовувати для розвідки й відстеження переміщень військ противника.

Більше про ICEYE і звʼязок з Україною

У липні стало відомо, що Польща збирається придбати частку у фінській супутниковій компанії ICEYE. Компанію заснували у 2014 році як постачальника радіолокаційних знімків переміщення крижаних брил для судноплавних компаній. Проте арктичний ринок «зник» після того, як західні країни запровадили санкції проти Росії. Тоді ICEYE звернулася до оборонної галузі.

Угоду фіналізували наприкінці серпня — польський державний Банк крайового господарства інвестував у компанію $11 мільйонів.

У серпні 2022 року ICEYE підписала контракт із Благодійним фондом Сергія Притули, надавши Україні доступ до одного зі своїх супутників. Фото з цього супутника використовує українська розвідка. На червень 2024 року він зняв понад 4 тисячі обʼєктів РФ і допоміг завдати збитків на мільярди доларів.

У липні 2024 року Міністерство оборони України підписало з компанією ICEYE меморандум про поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками ICEYE у межах співпраці між Rheinmetall та ICEYE.