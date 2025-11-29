У Північній Кореї російська мова стане обов’язковою для школярів із четвертого класу. Коли саме стартує програма вивчення — невідомо.

Про це заявив співголова міжурядової комісії Москви та Пхеньяну Олександр Козлов, передає New York Post із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

За його словами, російська і так входить до трійки найпопулярніших іноземних мов у КНДР — нині її вивчають майже 600 людей. Водночас, за його словами, понад 3 000 російських школярів зараз вчать корейську — здебільшого як другу або третю іноземну.

Козлов вважає, що співпраця між країнами виходить за рамки початкової школи, оскільки обидва союзники стикаються зі зростаючою ізоляцією від Заходу. Вони також співпрацюють у навчанні банкірів, інженерів-енергетиків, лікарів і геологів.