У ЄС зреагували на обшуки в Єрмака

У Єврокомісії зреагували на обшуки Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це «Бабелю» розповів речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

У Єврокомісії заявили, що боротьба з корупцією є ключовим елементом політики розширення ЄС і визначає спільний підхід блоку до цього питання. Він підкреслив, що ефективна антикорупційна політика є одним із головних чинників для вступу України до ЄС.

«Це вимагає постійних зусиль, аби забезпечити потужний потенціал для боротьби з корупцією і дотримання верховенства права», — заявив він.