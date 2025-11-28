Росіяни вночі вдарили по Україні балістикою і 72 дронами. Що відомо про наслідки

У ніч проти 28 листопада Росія атакувала Україну 72 безпілотниками, близько 50 з них — «шахеди». Наслідки фіксують на Дніпропетровщині.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 63 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте девʼять дронів влучили в пʼяти місцях, ще в одному — впали уламки.

На Дніпропетровщині, за словами начальника ОВА Владислава Гайваненка, росіяни спрямували БпЛА на Синельниківський район. В Петропавлівській і Словʼянській громадах пошкоджені два приватних будинки, автомобіль й газогін.